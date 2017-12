Iraque é barrado na Alemanha e não joga contra Tunísia A seleção do Iraque não conseguiu visto para ir à Alemanha fazer um amistoso contra a Tunísia, equipe que está no grupo H, junto com Espanha, Ucrânia e Arábia Saudita. O amistoso para preparação para o mundial entre Tunísia e Iraque aconteceria no dia 7 de junho, em Schweinfurt (sul da Alemanha), porém autoridades alemãs afirmaram que os vistos da delegação iraquiana foram negados, sem mais explicações. Os tunisianos agora procuram outra seleção para jogar como adversária na mesma data e local. A candidata mais provável é a Líbia, equipe com quem a Tunísia já começou negociações.