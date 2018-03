Iraque faz esforço final para reverter suspensão da Fifa O Iraque fez um esforço diplomático final nesta quarta-feira para tentar convencer a Fifa a suspender a punição internacional imposta ao país e permitir que a seleção iraquiana dispute as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2010. O governo iraquiano disse à federação internacional de futebol que não havia dissolvido a associação de futebol do país, uma medida que iria contra as regras da Fifa de não interferência governamental no esporte. Um porta-voz da Fifa confirmou que a entidade recebeu uma notificação oficial de Bagdá nesta quarta-feira, pouco mais de 24 horas antes do prazo final estabelecido pela Fifa para que a punição fosse suspensa. "Nesse momento, nós estamos analisando a correspondência. É muito cedo para especular o que vai acontecer." Mas Fawzi Akram, membro do comitê de Esporte e Juventude do Parlamento iraquiano, disse à Reuters que está confiante na revogação da suspensão a tempo para o jogo de domingo das eliminatórias contra a Austrália. "A Fifa pediu que nós confirmássemos em carta que a Federação Iraquiana de Futebol não está incluída na decisão do governo iraquiano. Como todas as federações esportivas não estão incluídas na decisão original, o governo escreveu uma carta para a Fifa mostrando isso", afirmou. (Por Julian Linden)