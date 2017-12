Iraque protege técnico de guerra Enquanto as agências humanitárias da ONU e organizações não-governamentais (ONGs) começam a se preocupar com a segurança da população iraquiana em caso de guerra, Bagdá garante que pelo menos uma pessoa estará sendo protegida: o técnico da seleção iraquiana de futebol, o alemão Bernd Stange. Segundo o jornal alemão Bild, o treinador acaba de assinar um contrato com a Federação de Futebol do Iraque onde consta que, em caso de um conflito, o próprio governo se encarregará da segurança de Stange e o ajudará a deixar o país com sua família. O futebol no Iraque é comandado por um dos filhos do presidente Saddam Hussein. Stange já ocupou o cargo de treinador da equipe da ex- Alemanha Oriental, nos anos 80, e já dirigiu as seleções de Omã, Austrália e Ucrânia. Seu contrato com Bagdá é de quatro anos e a cláusula de "evacuação" estará em vigor até o último dia de seu trabalho no Iraque. No jornal alemão, o técnico ressalta que seu objetivo é garantir a participação do Iraque na Copa do Mundo de 2006. Segundo a publicação, Stange teria servido como espião para a polícia comunista na ex-Alemanha Oriental.