Iraque volta a ter jornal esportivo O primeiro semanário esportivo iraquiano depois da era de Saddam Hussein, chamado Al-Ittihad Ar-Riyadi, foi lançado nesta quarta-feira, tendo como destaque um artigo sobre o possível regresso do país à disputa da Copa do Golfo de futebol. Com o título de ?Nossa Seleção Nacional Reintegrará a Próxima Edição da Copa do Golfo?? ? prevista para dezembro, no Kuwait ?, o semanário traz o retrospecto da equipe iraquiana de futebol na competição, que reúne seleções de seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Oman). A última participação do Iraque na competição foi em 1990. O semanário anuncia também o reinício dos treinamentos da seleção juvenil de futebol, que deve enfrentar o Vietnã pelas eliminatórias asiáticas para a Olimpíada de Atenas, em 2004.