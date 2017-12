Iraquianos do Sub20 podem ser "gatos" Os jogadores do Iraque tinham, até esta quarta-feira pela manhã, duas coisas em comum: são ruins de bola e haviam nascido todos no dia 1º de janeiro, embora em anos diferentes. A data única chamou a atenção de quem acompanha o torneio na Argentina e despertou a suspeita de que o time asiático era formado por ?gatos?, ou atletas com idade adulterada. A notícia se espalhou rapidamente e alarmou os responsáveis pela competição. A Fifa se apressou em esclarecer o que considera ?mal-entendido? e, em nota oficial, afirmou que se tratava de erro de computação. A entidade garante que houve controle rigoroso nos passaportes dos iraquianos ? bem como em todos os times participantes do Mundial ? e que não foram constatadas irregularidades. A explicação não convenceu o técnico da Alemanha, próxima adversária do Iraque. Ulli Stielike manteve a dúvida e ainda foi irônico. ?Basta ir ao refeitório, quando está reunida a delegação iraquiana, para constatar que alguma coisa está errada?, disse o antigo jogador do Barcelona. ?A gente não consegue distinguir quem é atleta e quem faz parte da comissão técnica.?