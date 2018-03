Iraty arranca empate com o Atlético-PR O Atlético Paranaense continua líder de seu grupo, mas jogou mal e não passou de um empate por 2 a 2 contra o Iraty, neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Fernandinho aos três minutos do primeiro tempo e Washington aos cinco da segunda etapa marcaram para o Atlético, Adriano aos 21 do primeiro tempo e Galvão aos dois minutos da etapa final marcaram para o Iraty. O Atlético não reeditou suas partidas anteriores que lhe renderam a liderança do campeonato, mas aos três minutos de jogo a torcida teve a falsa impressão de uma goleada. Fernandinho aproveitou uma falha da defesa do Iraty abriu o placar. Com o gol, o time do interior despertou mais e passou a pressionar o Atlético, que errava passes em demasia e não conseguia articular suas jogadas. Aproveitando esse bom momento, Adriano empatou a partida aos 21 minutos. Na segunda etapa Galvão assustou a torcida rubro-negra aos dois minutos, ao marcar o gol da virada. A comemoração, porém, durou muito pouco. Washington, que viria a perder um pênalti ainda no segundo tempo, empatou a partida aos cinco minutos. A rodada do Campeonato Paranaense começou no sábado com o torneio da morte, em Curitiba, com o Paraná vencendo o Maringá por 6 a 1. No domingo jogaram: Cianorte 4 x 3 Roma, Malutrom 1 x 4 União Bandeirante, Paranavaí 1 x 1 Londrina, Adap 2 x 1 Rio Branco e Prudentópolis 0 x 0 Nacional pelo torneio da morte.