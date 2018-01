Iraty conquista título paranaense O Iraty sagrou-se campeão paranaense pela primeira vez em sua história de 88 anos, ao vencer o Rio Branco por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá, com gol de Paulista aos 20 minutos do segundo tempo. Com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, o time de Irati, na região centro-sul do Paraná, conquistou o título com uma rodada de antecipação, visto que o segundo colocado, o Grêmio Maringá, não poderá mais alcançá-lo, mesmo com a vitória de hoje, por 4 a 0, sobre o Ponta Grossa. Nos outros resultados, o Londrina venceu a Portuguesa Londrinense por 1 a 0 e o Prudentópolis derrotou o União Bandeirante por 2 a 1. O título garantiu ao Iraty a participação no chamado Supercampeonato Paranaense, que reunirá os quatro melhores do Paranaense e os quatro times que disputaram a Sul-Minas: Atlético, Coritiba, Paraná Clube e Malutrom. Segundo o regulamento, o Iraty também tem presença na Copa do Brasil no próximo ano e disputará a seletiva para a próxima edição da Copa Sul-Minas. Sem os clubes da capital, que disputaram o torneio regional, o título do Paranaense novamente retorna ao interior do Estado, o que tinha acontecido pela última vez em 1992, com o Londrina.