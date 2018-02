Iraty recebe Coritiba no jogo de ida Iraty e Coritiba começam às 15h30, no Estádio Emilio Gomes, em Irati (PR), região sul do estado, a disputa por uma vaga na final do Campeonato Paranaense 2005. Será o encontro da melhor defesa do campeonato, a do Coritiba, com 10 gols sofridos, e o melhor ataque, do Iraty, com 31 gols. Apesar das reclamações do técnico do Coritiba, Antônio Lopes, que queria arbitragem de fora do estado, e de uma carta enviada pela direção do clube à Federação Paranaense de Futebol avisando da "preocupação" com os árbitros, o jogo será dirigido pelo paranaense Henrique França Triches. O segundo jogo deste duelo será em Curitiba (PR), no domingo. Lopes tem apenas uma dúvida para escalar o Coritiba, pois o goleiro Fernando machucou as costas durante o treino e ficará em observação até momentos antes da partida. Se não puder jogar, Douglas deve ser o substituto. Reginaldo Nascimento, que é zagueiro, será deslocado para substituir o volante Márcio Egídio, que cumpre suspensão, enquanto Flávio entra em seu lugar na defesa. No Iraty, não deve haver nenhuma novidade no time titular. A equipe é formada basicamente por jogadores que estiveram na última edição da Copa São Paulo de Juniores. "Os atacantes do Coritiba não vão encontrar moleza", promete o goleiro Emerson.