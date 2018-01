Irênio volta contra o Corinthians O clássico contra o Corinthians pelo Paulista é decisivo para as pretensões da Portuguesa. Como só a vitória interessa, a volta do meia Irênio pode ser a novidade de Candinho. Sem Tinho e Sandro Fonseca, suspensos, o treinador deve contar com a habilidade de Irênio, que com seu bom passe e poder de finalização, pode resolver os problemas apresentados pela equipe na derrota, por 1 a 0, para o São Raimundo, pela Copa do Brasil. Porém, Candinho pode optar por uma escalação mais cautelosa, com a entrada de Souza.