Iriney troca São Caetano pela Espanha O troca-troca no São Caetano parece não ter fim. Um dia depois de confirmar a contratação do volante Mineiro, da Ponte Preta, a direção do clube confirmou a saída do meio-campo Iriney. Um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, Iriney vai se transferir para o Rayo Vallecano, da Espanha, por valores não revelados. A negociação foi encaminhada pelo empresário Juan Figger, de estreitas ligações com a direção do clube. O jogador deve viajar já nos próximos dias e não consta mais nos planos do técnico Mário Sérgio, principalmente para o Paulistão que começa no final de semana. O próprio aproveitamento de Mineiro no jogo contra a Portuguesa de Desportos, domingo, no Canindé, está praticamente descartado. Mesmo porque ele não vinha treinando e, muito menos, participou da pré-temporada. Enquanto isso, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, afirmou que se reunirá com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, para discutir a vaga restante da Copa do Brasil. Além do clube, a Ponte Preta e a Portuguesa também pleiteiam a vaga.