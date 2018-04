Irlanda anuncia que enfrentará o Brasil em Londres

A Associação de Futebol da Irlanda (FAI, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira que o Emirates Stadium, em Londres, foi escolhido como palco do amistoso que a seleção irlandesa fará contra o Brasil no próximo dia 2 de março.

Em comunicado publicado em seu site oficial, a entidade que controla o futebol irlandês disse que o promotor do confronto definiu o local do duelo, que agora só "está sujeito à aprovação das autoridades reguladoras competentes" para poder ser realizado em um dos maiores palcos do futebol inglês.

O amistoso servirá de teste para o Brasil antes da Copa do Mundo de 2010. A Irlanda foi eliminada pela França na repescagem do Mundial, no jogo mais polêmico do qualificatório europeu, já que os franceses só empataram por 1 a 1 na prorrogação do confronto após o atacante Henry ajeitar a bola com a mão por duas vezes no lance do gol da sua seleção, antes de passar para Gallas marcar. No confronto de ida, fora de casa, a França venceu por 1 a 0.

O erro cometido pelo árbitro do duelo, que validou o gol ilegal, gerou protestos até mesmo do governo irlandês, que tentou anular a partida junto à Fifa, mas não teve sucesso em sua iniciativa.

Além de enfrentar o Brasil, a seleção comandada pelo italiano Giovanni Trapattoni anunciou também que fará um amistoso contra a Argentina, no dia 11 de agosto, em partida que servirá para inaugurar um estádio local.