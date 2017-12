Irlanda enfrenta Brasil com "estrangeiros" A exemplo do que Parreira fez na seleção brasileira, a Irlanda convocou a grande maioria de jogadores que atuam no exterior para disputar o amistoso do dia 18, que acontece em Dublin. A lista do técnico Brian Kerr, anunciada nesta segunda-feira, tem apenas dois atletas que atuam no país: Alan Lee e Graham Kavanagh, ambos do Cardiff City - do Brasil, também só foram Marcos e Luís Fabiano. Com exceção dos dois jogadores do Cardiff City, os demais 21 convocados atuam no futebol inglês. O destaque é a volta do meio-campista Jason McAteer, que não defendia a seleção irlandesa desde setembro de 2002 e passou um longo período se recuperando de seguidas contusões. Confira os convocados da Irlanda para o amistoso com o Brasil: Goleiros - Paddy Kenny (Sheffield), Shay Given (Newcastle) e Joe Murphy (West Bromwich Albion) Defensores - Kenny Cunningham (Birmingham), Richard Dunne (Manchester City), Steve Finnan (Liverpool), Ian Harte (Leeds), Andy O´Brien (Newcastle), Stephen Carr (Tottenham), Gary Doherty (Tottenham) e John O´Shea (Manchester United) Meio-campistas - Lee Carsley (Everton), Matt Holland (Charlton), Kevin Kilbane (Everton), Jason McAteer (Sunderland), Steven Reid (Nottingham), Rory Delap (Southampton) e Graham Kavanagh (Cardiff City) Atacantes - David Connolly (West Ham), Damien Duff (Chelsea), Robbie Keane (Tottenham), Clinton Morrison (Birmingham) e Alan Lee (Cardiff City)