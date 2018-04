Irlanda será o primeiro adversário do Brasil em 2008

A CBF anunciou o primeiro adversário da seleção brasileira em 2008: será a seleção da Irlanda, em jogo marcado para o dia 6 de fevereiro, uma quarta-feira, no Croke Park Stadium, em Dublin. Será uma chance a mais para o técnico montar a equipe, que depois dos jogos contra o Peru, no próximo dia 18, e Uruguai, três dias, só volta a jogar pelas Eliminatórias da Copa de 2010 em junho, em jogos contra o Paraguai, fora de casa, e a Argentina, no Mineirão. É data Fifa e o técnico Dunga poderá contar com seus principais jogadores, mas não deve ter muito tempo para trabalhar - como há rodada normal do futebol europeu no fim de semana anterior, ele provavelmente comandará apenas um treino de reconhecimento na véspera da partida, como costuma acontecer nos jogos na Europa. E só saberá nesta quinta, em julgamento no STJD, se poderá ficar no banco, já que pode ser suspensão pela expulsão no jogo contra o México, em setembro, nos Estados Unidos. Para a Irlanda, o jogo deve marcar o início de uma nova fase, pois a equipe não se classificou para disputar a Eurocopa de 2008, na Áustria e na Suíça - deve ficar com o terceiro lugar no Grupo em que avançaram Alemanha e República Checa. Na história, Brasil e Irlanda se enfrentaram quatro vezes, sempre em amistosos, com duas vitórias do Brasil, um empate e uma derrota. Em casa, a seleção brasileira venceu por 2 a 1, em 1974, no Maracanã - Leivinha e Rivellino marcaram os gols da equipe treinada por Zagallo, que se preparava para a Copa do Mundo da Alemanha. Em 1982, também na preparação para o Mundial, o Brasil de Telê Santana goleou por 7 a 0, em Uberlândia (MG), gols de Sócrates (2), Serginho Chulapa (2), Falcão, Luizinho e Zico. Em Dublin, a Irlanda venceu por 1 a 0 em 1987 - Carlos Alberto Silva era o técnico e o jogo marcou a estréia de Romário com a camisa da seleção principal. Brady fez o gol irlandês. Em 2004, o Brasil também fez seu primeiro jogo do ano com a Irlanda, e o time de Carlos Alberto Parreira conseguiu apenas um empate por 0 a 0. Dos titulares naquela partida, apenas Roque Júnior e Kleberson não seguiram no time até a Copa da Alemanha.