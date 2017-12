Irmã de Vágner Love vira musa da Mancha A festa oficial da Mancha Alviverde em homenagem aos jogadores palmeirenses já está pronta. Será no dia 6, na quadra da torcida, na Barra Funda, com shows de Leci Brandão e Reinaldo, além do anúncio da musa da bateria da Escola de Samba da Mancha Verde. ?A Vânia, irmã de Vágner Love receberá a faixa de musa?, disse Paulo Serdan, presidente da Mancha. Nesta sexta-feira à tarde, Serdan foi ao CT da Barra Funda entregar os convites aos jogadores. Os ingressos custarão R$ 6 para não-sócios e R$ 3 para sócios. Além das atrações extras, a bateria completa da Mancha, com cerca de 150 ritmistas esquentará a festa. ?Os ensaios da escola já são aos sábados, começando por volta das 20 horas. Então vamos emendar até a homenagem e não tem hora para acabar.? Para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, a Mancha levará muita fumaça verde, faixas de campeão e máquina para picar papel. Após o jogo, os torcedores irão para a quadra comemorar mais uma vez o título da Série B. A Torcida Uniformizada do Palmeiras decidiu comemorar o encerramento oficial da Série B nesta sexta-feira à noite, na quadra. ?Completamos 33 anos de escola nesta sexta e resolvemos comemorar um dia antes do jogo?, disse Marcelo Lima, presidente da TUP. Na quadra, estava confirmada a participação da Acadêmicos do Tatuapé e da Imperial, além dos ritmistas da TUP. No Parque Antártica, os torcedores da TUP farão muito barulho com cornetas e mais de oito mil balões infláveis em forma de bastão. No Parque Antártica Bar, na Rua Maracaí, no bairro da Aclimação, a rua poderá ser fechada mais uma vez. Tudo irá depender do número de pessoas que chegarem ao local. No último sábado, cerca de 600 torcedores lotaram a rua para assistir ao jogo pelo telão. A interdição teve o apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego, que já foi acionada para o jogo deste sábado. ?Se a rua lotar, será interditada. Não irei ao jogo para ficar aqui atendendo os clientes. Todos os torcedores palmeirenses estão convidados a comemorar com a gente?, disse Izidoro Lopreto Filho, proprietário do bar. O guitarrista Marcos Kleine, 33 anos, convidado pela diretoria do clube para tocar o Hino do Palmeiras antes do jogo, até esta sexta-feira à noite não havia recebido telefonema de confirmação de membros da diretoria. ?Até sábado, tudo pode acontecer?, disse. Marcos ficou conhecido depois de se apresentar no programa Terceiro Tempo, no domingo. Mais de 30 mil cópias foram tiradas por meio de site do apresentador Milton Neves.