Irmão de Edílson morre em acidente na Bahia Três músicos do grupo Pagodarte morreram e 11 ficaram feridos quando o ônibus em que viajavam capotou no inicio da madrugada de hoje na rodovia BR-242, trecho do município de Rafael Jambeiro a cerca de 170 quilômetros de Salvador. O grupo pertence ao jogador Edílson, do Vitória, e um dos mortos é o irmão dele, Eliezer Ferreira. O Pagodarte havia se apresentado na noite de ontem em Brasília e estava retornando a Salvador quando ocorreu o acidente. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do veículo que saiu da pista, caiu numa ribanceira e capotou. Ao ser avisado do acidente na capital baiana outro irmão de Edílson, Aliomar Ferreira, tentou chegar à cidade de Feira de Santana para onde os feridos foram levados, mas na rodovia BR-324 (Salvador/Feira) foi assaltado por quatro homens que se faziam passar por policiais. Aliomar disse à polícia que só não morreu porque os bandidos teriam se sensibilizado com o seu drama e o deixado ir.