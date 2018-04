Irmão de Ferdinand troca QPR pelo futebol turco

Em uma nota oficial publicada nesta terça no seu site, o Bursaspor explicou que chegou a um acordo com o Queens Park Rangers e Ferdinand. O acordo firmado entre os clubes permite que o time turco adquira o zagueiro em definitivo após o encerramento do período de empréstimo, caso exista o interesse.

Ferdinand, de 27 anos, foi aprovado nos exames médicos e assinará contrato com o seu novo clube nesta quarta-feira. O zagueiro estava no Queens Park Rangers, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, desde 2011, após passagem pelo Sunderland. O Bursaspor está em sétimo lugar no Campeonato Turco e faturou o título nacional na temporada 2009/2010.

Mais conhecido por ser irmão de Rio Ferdinand, Anton se envolveu em um polêmico caso com o zagueiro John Terry durante partida do Campeonato Inglês, em outubro de 2011. O jogador, então no Queens Park Rangers, disse ter sido alvo de racismo do jogador do Chelsea. Após o incidente, Terry perdeu a braçadeira de capitão da seleção inglesa.