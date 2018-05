Irmão de Gabriel Medina evita comparações e espera brilhar no futebol

Contratado para reforçar a equipe sub-20 do Independente Futebol Clube, time de Limeira, Felipe Medina, irmão de Gabriel Medina, primeiro campeão mundial de surfe do Brasil, evita comparações com a grande estrela da família.

O atacante de 19 anos foi descoberto atuando no Maresias, time na várzea em São Sebastião, e espera brilhar nas quatro linhas. "Cada um tem seu esporte. Vou fazer o melhor e não tenho medo de cobranças. Ele é um campeão e eu estou só começando. Meu irmão é meu herói, meu exemplo. Sempre me espelho nele, ainda mais sabendo do atleta que ele é."

Felipe garante ser um jogador voluntarioso, e espera brilhar na Série A2 do Campeonato Paulista. "Sou atacante, mas disposto a jogar, não importa a posição", conta o jogador, que revela inspiração no amigo Neymar. "Ele é demais. Sabe que também jogo bola, mas não conversamos sobre isso."

Orgulhoso, o corintiano Gabriel Medina já garantiu que terá um segundo clube para torcer. "Agora eu tenho um segundo time pra torcer Independente Futebol Clube ?#?Limeira ... Que Deus te abençoe e te proteja!", disse em sua rede social.

"O clube hoje, que dentro das suas condições, oferece uma estrutura muito boa para o desenvolvimento do atleta profissional. Ainda temos um caminho, uma distância para igualarmos aos times de ponta do futebol, mas garantimos o trabalho forte e profissional. O Felipe vai encontrar aqui toda a tranquilidade, suporte, atenção para que tenha um desenvolvimento profissional no futebol", explica o diretor do Departamento de Marketing do Independente, Ricardo dos Anjos.