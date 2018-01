Irmão de Kaká chega à seleção Sub-20 O irmão de Kaká chegou à seleção brasileira. Digão, zagueiro do time de juniores do Milan, foi convocado pelo técnico Renê Weber para o quadrangular internacional Sub-20 que será disputado no Chile entre os dias 18 e 22 ? o Brasil enfrentará a Colômbia no dia 18, o Panamá no dia 20 e o Chile no dia 22. É a primeira convocação de Digão. Os outros zagueiros chamados foram Alcides (Benfica), Leonardo (Santos) e João Leonardo (Guarani). A seleção Sub-20 treinará na Granja Comary entre os dias 11 e 15. O Brasil disputará o Mundial da categoria, em junho, na Holanda.