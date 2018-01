Irmão de Kaká vai jogar no Rimini O zagueiro Digão, irmão do craque Kaká, vai disputar a Série B do Campeonato Italiano. Nesta quinta-feira, o Milan acertou o seu empréstimo por uma temporada para o Rimini, que na temporada passada ficou em primeiro lugar na Série C. ?Estou muito feliz por poder jogar pela primeira vez como profissional e num clube que tem um projeto vencedor como o Rimini. Espero ganhar bastante experiência e poder ajudar a equipe a realizar o sonho de subir para a Série A?, afirmou o zagueiro brasileiro. Digão, que tem 20 anos (nasceu dia 14 de outubro de 1985, em Brasília), estava nos juniores do Milan. Seu técnico era o ex-zagueiro Franco Baresi, uma bandeira do clube italiano. Ele tem 1,93 metro de altura e este ano foi convocado pelo técnico Renê Weber para a seleção Sub-20 que disputou um torneio no Chile, mas ficou fora do grupo que participou do Mundial recém-encerrado na Holanda ? o Brasil terminou em terceiro lugar, atrás de Argentina e Nigéria.