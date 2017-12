Irmão de Messi é preso na Argentina por posse ilegal de arma

Matías Messi, irmão mais velho do craque do Barcelona, é preso na Argentina por posse ilegal de arma. Ele foi hospitalizado nesta sexta-feira após sofrer um acidente de lancha no rio Paraná. A polícia que investiga o caso encontrou diversas manchas de sangue na embarcação, além de um revólver .38 carregado com seis balas.

A sentença que o irmão do craque do Barcelona pode receber é de, no mínimo, três anos e seis meses de prisão, segundo a imprensa argentina. Matías Messi foi socorrido por pescadores locais, mas dirigiu-se ao hospital por conta própria. De acordo com seu advogado, Ignacio Carbone, o acidente ocorreu após a lancha colidir com um banco de areia.

O irmão mais velho de Messi deverá permanecer hospitalizado sob supervisão policial. Quando receber alta, sua prisão preventiva deve ser declarada. De acordo com Carbone, Matías Messi precisaria de uma cirurgia facial para reparar os danos ósseos causados pelo acidente. O advogado afirma ainda que a arma encontrada na embarcação não pertence a Matías Messi e que as acusações da promotoria são falsas.

Este não é o primeiro problemas de Matías Messi com as autoridades. Em 2015, ele foi detido por 16 horas após autoridades encontrarem uma arma calibe .22 sem registro em seu carro.