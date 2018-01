Irmão de Oswaldo assume o Flamengo O novo técnico do Flamengo é Waldemar de Oliveira, irmão de Oswaldo de Oliveira e antigo assistente-técnico do time carioca. O preferido era Geninho, mas o alto salário pedido por ele inviabilizou o negócio. O carioca Waldemar Lemos de Oliveira, de 49 anos, já trabalhava como auxiliar de Oswaldo, que saiu do comando do Flamengo no domingo. Ele foi efetivado como novo técnico do time na noite desta terça-feira, após uma longa reunião entre o presidente Hélio Ferraz e o vice-presidente de futebol do clube, Eduardo Moraes. Assim, o preparador físico Fábio Marehsedjian também permanece na comissão técnica do Flamengo.