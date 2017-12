Irmão de Ronaldinho, Assis sofre enfarte e é internado em Porto Alegre

O ex-jogador e empresário Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, sofreu um enfarte na madrugada de sexta-feira para sábado e foi internado em Porto Alegre. Ele está hospitalizado no Instituto de Cardiologia, conforme informou sua irmã Deise Moreira, em entrevista à Rádio Gaúcha.

"Foi um susto, mas agora ele está bem. Agora, é repouso e observação. Ele está muito bem, mas este é o procedimento padrão em casos assim. O importante é que tudo foi feito rapidamente e ele está bem", declarou ela.

O hospital não divulgou informações oficiais sobre o ocorrido e, por isso, ainda não há qualquer previsão de alta. Também não ficou claro se Assis precisou ser submetido a algum procedimento cirúrgico, mas Deise fez questão de tranquilizar sobre o estado de saúde do empresário.

Roberto de Assis Moreira, conhecido apenas como Assis, tem 46 anos e é empresário de seu irmão, Ronaldinho Gaúcho. Formado nas divisões de base do Grêmio no fim dos anos 1980, ele conquistou três Campeonatos Gaúchos e uma Copa do Brasil pelo clube antes de rodar pela Europa. Ainda retornou ao País e atuou por Vasco, Fluminense e Corinthians antes de se aposentar e dedicar-se a cuidar da carreira do irmão.