Irmão de Ronaldinho Gaúcho nega negociações com o Milan

O irmão do jogador Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, disse, nesta sexta-feira, que não existem negociações com o Milan no momento para a contratação do atacante do Barcelona. "Negociações, não existem no momento. Existem especulações, na verdade, que recebemos pela imprensa muitas vezes", comentou Assis. "A verdade é que ele tem um contrato até 2010, um relacionamento maravilhoso com o Barcelona e o clube já manifestou interesse na ampliação de contrato", acrescentou, em entrevista no Instituto Ronaldinho Gaúcho, que hoje assinou convênio com o Ministério da Justiça e prefeitura de Porto Alegre para promover as Olimpíadas Gaúchas de Verão. "Mas um jogador do nível dele sempre suscita todo tipo de especulação", admitiu Assis. Ao abordar a atual fase do jogador, que não vive seu melhor momento no Barcelona, Assis disse que Ronaldinho realizou um de seus sonhos ao criar o instituto e o contato com as crianças traz "energia positiva" para superar os períodos mais delicados. Bastante assediado pelas crianças, Ronaldinho posou para fotos com parte dos mais de cem alunos de informática que marcaram hoje a conclusão do curso com a entrega de certificados. O jogador chegou com atraso ao evento e não deu entrevistas. Depois do evento, Ronaldinho embarcou rumo à Espanha. Segundo a prefeitura, os jogos de verão serão realizados aos finais de semana no instituto criado pelo jogador na zona sul da cidade. As atividades esportivas, cursos e oficinas que fazem parte do projeto devem atingir mais de dois mil jovens da capital e região metropolitana entre janeiro e julho de 2008. O Ministério da Justiça assinou convênio com o instituto e a prefeitura que repassa R$ 2,3 milhões ao projeto.