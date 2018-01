Irmão de Tevez é preso na Argentina O irmão do atacante Carlos Tevez, do Corinthians, foi detido pela polícia argentina na noite de domingo, quando, junto com outro rapaz, tentou fugir de uma ronda policial no bairro Fuerte Apache, onde mora em Buenos Aires. Os dois jovens, por terem apenas 17 anos, não tiveram seus nomes revelados. Segundo a polícia argentina, os dois jovens tinham um revólver calibre 45, com o número de série borrado (o que indica ser ilegal), e se livraram da arma no momento da fuga. Ainda de acordo com as fontes policiais, era uma ronda normal, num dos bairros mais violentos de Buenos Aires, mas o irmão de Tevez e seu companheiro fugiram e, após uma pequena perseguição, foram capturados. A mãe de Tevez, Fabiana Martínez, confirmou a prisão de seu filho, mas negou que ele estivesse carregando uma arma. Ela ainda acusou a polícia de querer se promover em cima da fama do jogador do Corinthians, que foi comprado no final do ano passado por cerca de US$ 22 milhões e é um dos maiores nomes do esporte argentino na atualidade. Os dois jovens foram levados para um instituto correcional enquanto aguardam a audiência no juizado de menores. A polícia não soube informar se eles tinham antecedentes criminais. Tevez, que teve uma filha na semana passada com uma ex-namorada, ainda não se pronunciou sobre a prisão do irmão. Ele se prepara para defender o Corinthians no importante jogo de quarta-feira, contra o Cianorte, no Pacaembu, pela Copa do Brasil.