Ironia faz Collina jogar prêmio fora O árbitro italiano Pierluigi Collina, que apitou a final da Copa de 2002, se irritou com piada sobre sua calvície, durante uma cerimônia de premiação promovida pela rede RAI, da Itália. Eleito o ?Árbitro do Ano? no país, Collina ? que é calvo devido a uma doença, alopecia ? jogou o troféu no lixo.