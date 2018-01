Fora de campo, São Paulo celebra aumento de sócio-torcedor

O São Paulo terminou o mês de julho como líder de um ranking no futebol nacional. Mesmo irregular no Campeonato Brasileiro, o clube foi o que mais teve adesões no programa de sócio-torcedor. Foram 15,3 mil ingressos de novos participantes, índice que superou a expectativa da diretoria e representa 21% do total do quadro de sócios.

O lançamento dos novos planos de sócio-torcedor, em 14 de julho, impulsionou o time do Morumbi a saltar da oitava para a sexta posição no ranking do Movimento por um Futebol Melhor. Para alcançar o Cruzeiro, faltam 600 novos adeptos, algo que o São Paulo deve conseguir em breve. Até este domingo, o time tinha 71.277 seguidores.

O clube foi o primeiro do Brasil a criar um programa de fidelização dos torcedores, em 1999, mas admitiu ter sido superado por outras equipes. Neste ano, a diretoria decidiu renovar o projeto e em vez de três opções de planos para sócios-torcedores, passou a oferecer oito a partir de 14 de julho. Após o lançamento, em um único dia, o São Paulo registrou 5 mil novas adesões.

Com 71 mil sócios, a estimativa de receita é de R$ 25 milhões por ano. Mas a meta do clube é ambiciosa. Até o fim da temporada, o São Paulo quer chegar a 110 mil sócios e gerar uma receita anual de R$ 40 milhões, montante que compensaria a ausência de um patrocinador master.