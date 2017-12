Irregularidade preocupa o São Caetano O São Caetano não consegue manter a regularidade no Campeonato Brasileiro, evidenciada pela derrota diante do Palmeiras, a segunda consecutiva, por 2 a 1, pela 22.ª rodada. Estes tropeços vem atormentando o técnico Levir Culpi, que não consegue fazer com que sua equipe mantenha uma seqüência de bons resultados. "Infelizmente nós estamos jogando bem, mas os resultados não estão acontecendo. Temos um time de qualidade e que precisa começar a vencer", define o treinador que espera a reabilitação diante do Goiás, sábado à tarde, no ABC. O treinador não poderá contar com o meia Lúcio Flávio, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o volante Zé Luís, que estava contundido e agora está bem condicionado, poderá retornar ao time que será definido após treino tático nesta sexta-feira. O time do ABC é o décimo colocado com 32 pontos ganhos.