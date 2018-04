Irreverente, Dudu pega chapéu de repórter para comemorar gol

O atacante Dudu marcou o gol da vitória no clássico e comemorou bem ao estilo. Irreverente, ele tentou pegar um boné de um repórter de rádio, em uma alusão ao "chapéu" que o Palmeiras deu no Corinthians, há um ano, anunciando a sua contratação.

"Faz parte, até peço desculpas ao repórter de quem eu peguei o chapéu", afirmou o jogador, que custou quase R$ 20 milhões ao clube. "Quando eu cheguei, muitos falaram que não valia a investimento. Mas eu nunca baixei a cabeça e continuei trabalhando. Tem de dar resultado dentro de campo".

A escalação de Dudu foi um dos mistérios que o técnico Cuca fez para definir o time do clássico. O atacante era dúvida porque estava ainda se recuperando de um lesão na coxa direita. Só no último sábado soube-se que ele estaria relacionado para o jogo. "Todos do Palmeiras sabem o que fiz para jogar. Briguei com os médicos para jogar, eles não queriam deixar. Mas eu gosto desses jogos que me deixam motivados para defender esse time com muito orgulho", acrescentou o camisa 7.

A recuperação de Dudu, até mais rápida do que o previsto, foi uma alento também para o departamento médico do clube, que tem recebido críticas pela demora na recuperação dos atletas. "A previsão era três semanas", ressaltou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Foi por causa da contusão que Dudu, titular absoluto do time, começou no banco de reservas. Ele só entrou no segundo tempo, em uma tentativa de Cuca de conseguir a vitória. "Quando o Dudu entrou, abri mais o time. Imaginávamos que ele aguentaria até o fim. Ele entrou, fez o gol e quase fez o segundo", comemorou o técnico, que evitou falar da comemoração de seu jogador. "Essa coisa de chapéu, eu prefiro não falar nada. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar em outro clube".