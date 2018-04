Irritado com empate, Vanderlei Luxemburgo critica garotos

Após o empate com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo criticou duramente o comportamento dos garotos e a falta de empenho de alguns atletas. O treinador esperava pela vitória para ficar mais perto da vaga na Copa Libertadores 2008. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Santos 2 x 2 Atlético-MG "Estou indo para casa bastante chateado porque o comportamento do time não foi de quem pretende ser campeão", disse Luxemburgo, esclarecendo, em seguida, que o campeonato do Santos é a classificação para a Libertadores. "Pela importância da partida, os jogadores teriam de sair de campo mortos, mas não tiveram alma e sentimento de campeão." A irritação de Luxemburgo foi maior com Dionísio, que depois de duas boas atuações jogando improvisado na lateral-direita, sentiu demais a responsabilidade de substituir Rodrigo Souto, um dos jogadores mais regulares do time, e se perdeu no meio-de-campo. "Todo mundo enaltece a base do Santos, esquecendo-se de que o time tinha desfalques e que os meninos, embora tenham potencial, são coadjuvantes. Dionísio sentiu os elogios e teve uma grande transformação. Ele teria de entrar como quem está com fome e entender que ainda terá muita estrada pela frente." O técnico santista fez questão de dizer, na coletiva de imprensa, que não vai fazer nenhum tipo de cobrança na reapresentação dos jogadores, nesta quarta-feira pela manhã. "Tudo o que estou falando aqui, falei lá dentro para eles." Kléber Pereira confirmou que o técnico pegou pesado com o time no intervalo. "O que ele disse lá nem posso repetir aqui", afirmou o artilheiro. Depois do empate, Luxemburgo acredita que só na última rodada, no dia 2 de dezembro, quando o Santos receberá o Fluminense, na Vila Belmiro, serão definidos os outros três classificados Libertadores de 2008 (São Paulo e Fluminense já estão garantidos). "Todos os jogos continuam sendo decisivos", afirmou o técnico. Apesar de revoltado com a apatia do time, principalmente no primeiro tempo, quando perdeu por 1 a 0, Luxemburgo destacou a atuação de Pedrinho. "Ele foi um dos melhores em campo, ditou o ritmo de jogo e foi bem tecnicamente durante os 90 minutos." O técnico também achou o time mais contundente no segundo tempo, quando passou a usar mais as laterais do campo, especialmente com Pedrinho e Vítor Júnior pela esquerda. "No primeiro tempo, não jogamos nada. E depois ainda tomamos o segundo gol num erro nosso. O jogador do Atlético [Eduardo] cabeceou a bola [na primeira trave] como se fosse um anãozinho." O artilheiro Kléber Pereira, agora com 13 gols com os dois que fez ontem - o primeiro de pênalti -, disse que jogou com a camisa 9 porque houve uma mudança do patrocinador na frente da camisa. "Não deu tempo para ser feita a 23", explicou. Ele contou que antes do jogo prometeu ao auxiliar-técnico Serginho Chulapa fazer um gol em sua homenagem. "Como o primeiro foi de pênalti, queria fazer um segundo, que acabou sendo parecido com os que ele [Serginho] fazia", completou. Além da provável recuperação de Fábio Costa - não jogou neste domingo por causa de uma pancada nas costas - e da volta de Rodrigo Souto e Rodrigo Tabata - cumpriram suspensão ontem -, Luxemburgo vai contar com Maldonado para o jogo contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã. O volante chileno sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita na partida entre Chile e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa 2010, dia 14 do mês passado, está curado e até já treinou com bola, no sábado.