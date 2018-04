Irritado com Juvenal, Luis Fabiano aceita sair do São Paulo

SÃO PAULO - A relação entre Luis Fabiano e São Paulo está por um fio. Embora as duas partes acreditem que é possível aparar as arestas, nunca a saída do atacante foi tão possível como agora. A gota d’água para azedar de vez a situação veio quando o presidente Juvenal Juvêncio declarou que aceitaria negociá-lo se recebesse uma proposta considerada vantajosa e deixou claro que não o vê mais como uma peça indispensável do elenco. No ano passado, o atacante era considerado um dos poucos inegociáveis do clube.

O que mais irritou o atacante foi o fato de Juvenal nunca ter sentado para falar com ele sobre o assunto antes de "rifá-lo" para a imprensa. Sua leitura é que o dirigente o utilizou como bode expiatório para a eliminação na Libertadores, desconfiança que já o havia feito cobrar o diretor de futebol Adalberto Baptista às vésperas do jogo contra o Atlético na primeira fase da competição. Na conversa revelada pelo Estado em 26 de março, ele ouviu do diretor que tudo não passava de boataria e que tinha crédito no clube, mas as declarações de Juvenal o deixaram novamente insatisfeito.

Antes decidido a não deixar o Morumbi, Luis Fabiano agora já não vê com maus olhos a possibilidade de mudar de ares - embora continue querendo cumprir seu contrato. Ele recebeu propostas de clubes brasileiros - um deles é o Inter - e estrangeiros para se transferir e encaminhou para a diretoria analisar. "Vamos ver agora se o São Paulo vai vender ou se volta atrás, porque existem propostas oficiais", disse uma pessoa próxima ao jogador.

A diretoria, por sua vez, enxerga a situação de uma forma diferente. "O presidente foi pragmático; em momento algum disse que quer se desfazer do Luis, falou apenas que vai ouvir as propostas e pode considerá-las se for algo bom para o clube e para o atleta", minimizou o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, que disse ter falado com o jogador. "Ele conversou normalmente comigo, e expliquei que em alguns momentos as atitudes são prejudiciais para ele mesmo", disse.

AMISTOSO

O Tricolor enfrenta hoje às 19h15 o Londrina no Estádio do Café. A partida serve como preparação para a estreia no Brasileiro, domingo, contra a Ponte, em Campinas.