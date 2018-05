Irritado com mudança, Santos tenta focar o jogo contra a Ponte

Irritado com a mudança da partida contra a Ponte Preta deste sábado à noite para domingo, às 11h, o Santos entra em campo disposto a se concentrar apenas na disputa. Sem treinar durante a semana para atuar de manhã, a equipe de Dorival Junior terá de se superar na parte física para diminuir a distância de seis pontos para o líder Palmeiras.

A alteração do dia e horário do jogo pegou o Santos de surpresa e atendeu solicitação feita pela Polícia Militar (PM) de Campinas e pelo Ministério Público Estadual. O temor das autoridades era o possível confronto de torcedores da Ponte Preta e do Guarani, que decide a Série C na noite deste sábado.

A mudança deixou o presidente Modesto Roma Junior indignado. "As pessoas não pensam na logística, nas despesas a mais. Para mim é falta de profissionalismo e de seriedade. Mais uma vez rasgaram o regulamento e jogaram o estatuto do torcedor no lixo. O regulamento do torneio é ruim? É, mas enquanto existe, temos de respeitar".

No futebol, a Ponte Preta esquece o extracampo para aproveitar o fato de atuar em casa e, assim, de manter na briga por uma vaga entre os classificados para a Libertadores de 2017. O técnico Eduardo Baptista vai colocar Douglas Grolli no lugar de Fábio Ferreira como única alteração em relação ao time que enfrentou o Sport na última rodada.

A boa notícia no Santos, que começa a rodada seis pontos atrás do líder Palmeiras, é a volta de Vitor Bueno. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, ele deverá atuar no lugar de Lucas Lima, suspenso. Na zaga, Fabian Noguera vai substituir Luiz Felipe, que sofreu grave lesão no joelho e só retornará aos gramados no ano que vem. Paulinho também está machucado.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Douglas Grolli e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Maycon; Rhayner, William Pottker e Clayson. Técnico: Eduardo Baptista.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Fabián Noguera e Zeca; Thiago Maia, Renato e Jean Mota; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

JUIZ - Braulio da Silva Machado (SC).

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas.

HORÁRIO - 11h.

NA TV - Pay-Per-View.

AO VIVO - estadao.com.br/e/pontexsantos