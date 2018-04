Irritado, Cruzeiro ameaça romper com administradora do Mineirão

SÃO PAULO - Antes do segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro, milhares de torcedores do Cruzeiro formaram um mosaico nas arquibancadas do Mineirão com a frase "O Mineirão é nosso", numa referência ao contrato firmado pelo clube e a Minas Arena pela exploração do estádio nos próximos 25 anos. Mas a relação azedou neste início de semana.

Descontente com o que classificou de "lamentáveis episódios ocorridos no Mineirão", o presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares, divulgou nota nesta terça-feira em que ameça romper o contrato de fidelização com a administradora. No domingo, mesmo sendo mandante do jogo, o clube não pôde usar o sistema de som do estádio antes do jogo a fim de motivar seus torcedores. E ficou ainda mais desgostoso porque, após a partida em que o Cruzeiro venceu o Atlético por 2 a 1, mas perdeu o título, o sistema de som tocou músicas ao mesmo tempo em que a torcida do time cantava o hino.

Na nota, o clube também alega má prestação de uma série de serviços por parte da Minas Arena, entre as quais falhas no atendimento ao torcedor e falta de transparência.

CONFIRA A NOTA

O Cruzeiro Esporte Clube, contrariado com os lamentáveis episódios ocorridos no Mineirão no último domingo, informa à sua torcida que está tomando providências junto ao Consórcio Minas Arena.

A administradora do estádio foi notificada esta tarde pelos desrespeitosos fatos envolvendo a nossa instituição e a nossa torcida, como a execução de músicas em seu serviço de som quando os cruzeirenses cantavam o hino do clube após o jogo, em uma demonstração de ataque frontal ao senso de parceria formalmente estabelecido entre as partes em contrato.

A postura da Minas Arena nos causou ainda mais indignação por termos sido impedidos de também utilizar o mesmo serviço antes do jogo para motivar nossos torcedores. O Cruzeiro Esporte Clube esclarece ainda que estuda a possibilidade até mesmo de fazer uma rescisão do contrato de fidelização junto à Minas Arena, baseada em diversas infrações às disposições contratuais, entre elas a falha na prestação de serviço ao torcedor, ausência de informação adequada, não concessão de vagas de estacionamento ao clube, falta de transparência, ausência de prestação de contas, inadimplência e atraso no pagamento de verbas estabelecidas, dentre tantas outras.

Nesse caso, o clube continuaria a jogar no Mineirão apenas as partidas de grande porte, levando os jogos com expectativa de público menor para outros estádios.

Atenciosamente

Gilvan de Pinho Tavares

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube