Irritado, Leão diz que Kia quer tirar Nilmar e Nery do clube O técnico Emerson Leão esperava ter uma semana tranqüila para a estréia do Corinthians no Campeonato Paulista - contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Pacaembu. No entanto, não foi isso o que aconteceu. Na entrevista coletiva que concedeu logo após o treinamento da manhã desta terça, no Parque São Jorge, o treinador mostrou toda a sua irritação com os fatos ocorridos nos últimos dias - a novela sobre a permanência do atacante Nilmar e o sumiço do lateral-esquerdo Gustavo Nery, que não deu as caras novamente - e já elegeu um culpado: o iraniano Kia Joorabchian. "Se nós observarmos, o Nilmar nem jogou comigo e o Nery atuou pouco por causa de suas contusões e cirurgias. Coincidentemente, o Kia ligou para ele (Nilmar) e diz que paga, mas que jamais jogará no Corinthians. O empresário do Nery disse também que o Kia telefonou pra avisar que não era para treinar mais, já que ele será vendido. É o senhor que se diz presidente da MSI que causa esses problemas. Como não tenho nada a esconder, a verdade é interessante", afirmou Leão. O técnico do Corinthians também criticou a atuação de outros empresários ligados ao futebol. "Há bons empresários, mas há também muitos picaretas. O jogador precisa tomar cuidado na hora de contar com o trabalho desse profissional", contou. Sem Nilmar, o ataque do Corinthians será formado por Amoroso e o estreante Jaílson, que veio do Paulista. Nas laterais, o treinador terá mesmo que improvisar com o desaparecimento de Gustavo Nery. Com César já havia saído no início do mês, Leão escalará Edson pelo lado esquerdo. No direito, a dúvida está entre Rosinei e Bruno Octávio. No meio-de-campo, Elton deverá formar a dupla de armação de jogadas com Roger. Assim, o time que deverá começar a partida contra a Ponte Preta é formado por Marcelo; Rosinei (Bruno Octávio), Betão, Marinho e Edson; Marcelo Mattos, Magrão, Élton (Rosinei) e Roger; Amoroso e Jaílson. Dinheiro na conta Para compensar um pouco os inúmeros problemas, a assessoria de imprensa corintiana confirmou que as férias dos jogadores foram pagas nesta terça. Entretanto, os direitos de imagem de alguns atletas, como Amoroso, ainda não foram regularizados.