Irritado, Léo ameaça abandonar o Santos O lateral-esquerdo Léo já marcou a data de sua despedida do Santos: dia 13 de dezembro, após o jogo com o Vasco, no Estádio de São Januário, no Rio. O seu contrato termina no dia 31 do próximo mês, mas após o jogo do Rio, ele entra em férias, com os demais jogadores. "Se quiserem falar comigo, terão que ir me procurar na minha casa, lá em Campos (Rio de Janeiro). Desta vez, não vou me estressar, porque já tenho para onde ir", contou o jogador nesta quarta-feira à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. "Meu empresário (Ico Martins) viaja sábado para a Espanha e devo ter novidades nos próximos dias." Nem mesmo os apelos de Leão para que permaneça no clube para disputar a Copa Libertadores da próximo ano vão fazer com que Léo mude a sua decisão. "Cansei das desculpas da diretoria, alegando que não pode pagar o que mereço em razão das problemas financeiros que o clube enfrenta. Se gastaram erradamente e fizeram dívidas, não posso viver me sacrificando. Quero a minha independência financeira. Aceito até renovar pelo mesmo salário que estou ganhando (R$ 50 mil por mês), desde que me dêem uma boa importância como luvas, o que não acredito que vai acontecer. Só não quero continuar pagando dívidas dos outros." O teto salarial do Santos é de R$ 80 mil, patamar atingido por Diego e Robinho neste ano. A faixa de Léo é a quinta. "E lembrar que Edmundo ganhava R$ 600 mil, Rincón R$ 500 mil. Aqueles que recebiam muito não deram nada em troca, enquanto nós demos o título brasileiro, o vice da Libertadores, pelo menos o vice do atual Campeonato Brasileiro e a classificação para a próxima Libertadores. Sem contar que estamos ajudando a pagar as dívidas do clube. O que me deixa mais irritado é que quando lembro isso, o presidente (Marcelo Teixeira) diz que sou ´bocudo´. Agora, o ´bocudo´ vai ficar quieto e se não me derem o que mereço, vou embora mesmo." Prevendo a saída de alguns importantes titulares, Leão, autorizado pela diretoria, vem tratando pessoalmente da contratação de reforços. Os comentários no clube são de que alguns jogadores do Goiás, entre eles Grafite, e Anderson Lima (Grêmio-RS) já estariam acertados. Outro nome especulado é o do centroavante Cristhian. Porém, as negociações só poderão ser concluídas e confirmadas após as eleições do dia 6 de dezembro e se a chapa da situação, liderada pelo atual presidente do clube, Marcelo Teixeira, vencer. Ao mesmo tempo, vários jogadores serão dispensados. O primeiro foi o centroavante Val Baiano, que veio do Irati-PR para substituir Ricardo Oliveira, mas não fez gol nas dez oportunidades que teve. O seu contrato terminaria no dia 31 de dezembro, mas foi rescindido nesta quarta-feira. Só no coletivo desta quinta-feira pela manhã, no CT Rei Pelé, Leão vai escalar o time para enfrentar o Goiás, domingo, às 16h, no estádio Serra Dourada. Embora Fábio Costa tenha se recuperado, Leão não deve escalá-lo. O principal motivo é que Júlio Sérgio vem jogando bem e outro, de acordo com o que disse Leão, é que Fábio está acima do peso. André Luís cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão amarelo e voltará a formar a dupla de zagueiros com Alex. No meio-campo, Daniel deve ser o escolhido para substituir Paulo Almeida (suspenso pelo terceiro amarelo). A dúvida do técnico está entre Júlio César, William e Douglas para entrar no lugar de Robinho, também suspenso.