Irritado, Luxemburgo faz mistério O técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério absoluto sobre a escalação do time do Santos para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana. Para isso, ele levou todos os titulares ao Rio. Muito irritado, Luxemburgo negou que esteja sendo pressionado para escalar o time principal e dividiu as responsabilidades. "Ninguém falou que a diretoria está pressionando. O que existe é tanta confusão na Sul-Americana, como se eu fosse o único responsável por o Santos não passar ou por se classificar. Sou funcionário e tenho que fazer as coisas que têm de ser feitas". Luxemburgo começou a entrevista negando que não tivesse se apresentado na segunda-feira. "Estava no CT e o noticário é de que eu não estava". Ele disse que havia mudado toda a programação com sua família. "Tinha palestra para fazer e não fiz porque teria de estar aqui com os jogadores e noticiaram que não estava. Isso me deixa chateado", afirmou. Ele revelou que está ficando desgastado com o noticiário sobre o time que irá escalar a cada jogo pela Sul-Americana. "Todos os jogadores viajaram e vou fazer aquilo que tiver se ser feito, se tiver que colocar o time principal, se tiver de escalar outro jogador, vou colocar. Vou tomar a decisão nesta quarta, amadurecer a coisa, e tomar a decisão em conjunto com a diretoria porque é muito confuso, os interesses são conflitantes, e a todo momento é questionado como se eu fosse o único responsável pelas decisões que têm de ser tomadas". O treinador entende que o Santos está fazendo o que tem de ser feito tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. "Se há tanta confusão e tem de colocar o time para jogar, colaremos o time para jogar; se passar passou, se não passar não passou". Pelas declarações, o treinador deverá escalar o time principal, podendo poupar alguns jogadores porque a prioridade é mesmo o Brasileiro, embora Luxemburgo tenha reafirmado ontem que "em momento algum falei em privilegiar uma competição". Para Luxemburgo, essa situação poderá mudar no futuro, pois não quer a Sul-Americana prejudicando o Brasileiro. "Se o time ficar dividido entre as duas competições, o Brasileiro será priorizado, sem dúvida alguma, e esse também é o pensamento da diretoria". Ele se mostrou irritado por ter de "ficar justificando uma decisão que já está tomada". E concluiu: "a importância da Sul-Americana está dada, só que as pessoas estão questionando isso como se eu estivesse desvalorizando a Sul-Americana e o único responsável pelo Santos não jogar com os atletas que atuam no Brasileiro sou eu. Não tomo as decisões sozinho, pode ter certeza absoluta". A irritação de Luxemburgo era grande e ele mostrava nervosismo. Os comentários eram de que ele havia se reunido com o presidente Marcelo Teixeira, que vem sendo pressionado para colocar o time principal em campo. Ele teria determinado que os titulares jogassem contra o Flamengo e Luxemburgo pode não ter gostado. Essa dúvida só acabará quando ele anunciar o time.