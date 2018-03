Irritado, Marcos critica empáfia do time O goleiro Marcos acabou com a greve de silêncio e mostrou que continua com a língua afiada. Sem falar com a imprensa há três semanas, o único ídolo do atual time palmeirense foi direto ao ponto. "Eu falei no vestiário que todo mundo aqui é descartável. Avisei: a torcida veio, mas o time tem de cooperar. Temos de correr para merecer a confiança do torcedor. Não fizemos isto e agora vamos ter cobranças no CT", disse, irritadíssimo. O recado do goleiro tinha destino certo. Empolgados pelas duas goleadas seguidas que conquistaram (4 a 0 contra o São Raimundo e 4 a 1 sobre o Caxias), alguns jogadores falaram durante a semana que a partida com o CRB seria fácil. O atacante Vágner chegou a prometer goleada e que o time iria dar show. Marcos mostrou indignação com o clima de ´já-ganhou´. "Não tem moleza na Segunda Divisão. Lugar de segurar a bola é no ataque e não na defesa. E tem mais: não é porque ganhamos uma partida fora de casa que podemos relaxar no Parque Antártica. O grupo tem de entender que na Série B não há adversários fáceis. Só espero que o time aprenda mais esta lição", disse. A torcida, que lotou o Parque Antártica - público de 24.132 pagantes e renda de R$ 250.310,00 - mostrou que esgotou sua dose de paciência. Contra o São Raimundo, mesmo com a equipe atuando mal no primeiro tempo, levou o time à goleada. Neste sábado, chamou o técnico Jair Picerni de burro, exigiu a contratação de jogadores e, mais uma vez, xingou muito o presidente Mustafá Contursi. Para o volante Marcinho, a torcida não merece críticas. "Os torcedores vieram, apoiaram, mostraram que tinham confiança em nós. No final, vaiaram, isto é normal. O time é que não soube manter o mesmo nível de rendimento após marcar o gol." O atacante Sandro Goiano - que marcou dois gols pelo ASA ano passado, quando a equipe alagoana eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil - saboreava mais um bom resultado contra o time palmeirense. "Falaram que iriam nos golear, dar show. O nosso técnico (Estevan Soares) mostrou os jornais em que eles disseram que iriam nos massacrar. Está certo que o Palmeiras tem uma grande estrutura, mas eles tinham de nos respeitar mais", afirmou. O técnico Estevan Soares confirmou que usou as declarações de Vágner e cia para motivar seus jogadores. "Mostrei os jornais para os meus jogadores sim e conseguimos o nosso objetivo. O resultado foi justo. O time entrou meio assustado no primeiro tempo, mas depois melhoramos e criamos chances até para ganhar a partida."