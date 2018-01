Irritado, Roger não volta com o Corinthians para São Paulo Quando a equipe do Corinthians deixou o hotel em que estava hospedado no Recife, a grande surpresa foi a ausência do meia Roger, que ao invés de voltar com a delegação do clube alvinegro para São Paulo nesta quinta-feira, embarcou, às 6h30, para o Rio de Janeiro, onde, segundo ele, foi resolver problemas particulares. O meia estava visivelmente desconte com o fato de não ter sido utilizado no empate do Corinthians com o Náutico por 2 a 2 pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Ele nem treinou com os jogadores que ficaram no banco após a partida. A atitude de Roger deixou o novo treinador do clube, Paulo César Carpegiani - que comanda o time pela primeira vez exatamente no jogo de volta contra o Náutico, dia 26 - irritado. O técnico prometeu que assim que possível "baterá um papo" com o jogador e dependendo do resultado dessa ´conversa´, o meia pode não ir para Atibaia, local onde o grupo do Corinthians se concentra para o jogo da próxima quinta.