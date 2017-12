Irritado, Teixeira vai embora mudo Foram tantas e tão fortes as pressões que o presidente da Confederação Sul Americana de Futebol, Nicolás Leoz não teve outra saída hoje em Buenos Aires: adiou para 2002 a Copa América. Contrariado, o caudilho que domina o futebol sul-americano há 15 anos, não conseguiu tirar a Copa América da Colômbia e transferi-la para o Brasil como desejava. "Foi uma vitória da democracia, do povo colombiano. Ganhamos tempo para mostrar que somos superiores à guerrilha. A Copa América já é nossa por direito há 16 anos. Nenhum interesse econômico vai tirar ela de lá", comemorava e provocava o presidente da Federação Colombiana, Álvaro Fina. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira saiu da reunião no segundo subsolo do luxuoso Hotel Hilton, irritadíssimo e não quis dar entrevista. A reunião durou três horas e meia. Não houve consenso entre os 10 presidentes das diversas confederações sul-americanas sobre a transferência da competição da Colômbia para o Brasil. Houve uma verdadeira batalha verbal entre os presidentes das federações da Colômbia, Chile, Venezuela, Uruguai contra as poderosas confederações brasileira, argentina e paraguaia. Uma batalha que envolvia US$ 100 milhões entre patrocínio, franquias e televisionamento fez com que nenhuma parte arredasse pé. O velho Nicolas Leoz desejava que um dos lados cedesse. Amante da ditadura, o paraguaio gosta de declarar que todas as decisões na Sul Americana acontecem por consenso, mas hoje não houve jeito. A presença do presidente organizador do torneio na Colômbia, Jorge Pastrana, primo do presidente Andrés Pastrana, deixou constrangido Leoz, que não pôde brigar e elevar a voz ou ameaçar com sanções econômicas os países que se rebelavam contra os grandes da América. Ele não qui abrir votação pois percebeu que havia radicalismo dos dois lados. Depois de muito discutir com todos, ele chegou à conclusão óbvia, o adiamento. "Sei que não estou agradando a todos, mas não havia outra saída, é a primeira vez em 15 anos que comando a Confederação Sul Americana, que sou obrigado a adiar a competição, mas não estou sozinho na situação. A Fifa acaba de adiar o Mundial de Clubes, ou seja, não foi um bom ano para grandes competições". J. Hawilla, organizador do torneio, se mostra bastante preocupado. "Não sabemos qual o mês ideal para a Copa América. Em janeiro ou em julho. Não sei o que será menos ruim para as seleções. O ano 2002 era reservado para a Copa do Mundo no Japão. Vamos ter de trabalhar muito para decidir o que fazer", disse. Ridícula foi a postura de Hernan Campusano, vice da Federação Colombiana, que acabou de ser sequestrado e libertado pela guerrilha. "A competição não vai sair do meu país. Eu não quero falar com brasileiros. Não me importo o que acontece aos brasileiros". Talvez traumatizado pelas torturas dos guerrilheiros colombianos, ele não se conformava com o fato do Brasil querer organizar o torneio em seu território. Mas as perspectivas são sombrias: não há interesse das federações da Argentina, do Paraguai e do Brasil em disputar a Copa América do ano que vem, principalmente se for na Colômbia.