Irritado, torcedor do Milan coloca Dida à venda em leilão Insatisfeito com o brasileiro Dida, um torcedor do Milan decidiu colocar o goleiro à venda na internet antes do jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Manchester United. A oferta, no entanto, não despertou muito interesse no site de leilões eBay. O preço, antes de o jogador ter sido retirado nesta sexta-feira pelos responsáveis da página, alcançou 71 euros (cerca de R$ 195), após 25 propostas. Aos 33 anos, Dida, que chegou ao Milan em 2000, foi o herói na vitória sobre a Juventus na disputa de pênaltis na final da Liga em 2003, mas sua popularidade despencou após uma série de erros. Ele foi bastante criticado após a derrota por 3 a 2 para o Manchester, no Old Trafford, na última terça-feira, quando empurrou a bola para o próprio gol numa tentativa de espalmar. Os torcedores ainda o criticaram por deixar passar um chute de longe de Wayne Rooney nos acréscimos do segundo tempo. A partida de volta entre Manchester e Milan acontecerá na próxima quarta-feira. O clube inglês joga pelo empate.