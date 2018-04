Isabel tenta evoluir vela feminina Uma enorme diferença ainda separa a vela feminina brasileira da masculina - que tem campeões olímpicos como Torben Grael e Marcelo Ferreira, na classe Star, e Robert Scheidt, na Laser. Mas a velejadora paulista Isabel Ficker, de 21 anos, campeã do Mundial da classe 420, no ano passado, na Inglaterra, em dupla com Laura Zanni, é um nome cada vez mais citado quando o assunto é o futuro. A Federação Brasileira de Vela e Motor e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) tentam incluir Isabel Ficker e Laura Zanni num programa internacional de ajuda a novos talentos, do Comitê Olímpico Internacional (COI). "Após vencer o Mundial, elas passaram a ter o perfil do Beca Olímpica, um programa do COI que já ajudou a ginasta Daiane dos Santos. Com apoio financeiro, a dupla poderia ter apoio do técnico Bernardo Arndt, e a Laura poderia parar de trabalhar", afirma Nina Castro, presidente do Comitê de Vela Feminina da FBVM. Isabel pretende fazer a próxima campanha olímpica na classe 470 - disputou apenas um Mundial, na Croácia, esse ano, e foi mal - e gostaria que sua parceira, Laura Zanni, não tivesse de trabalhar e estudar. "Isso é complicado porque não podemos treinar durante a semana. Ela não pode faltar para competir." Neste domingo, Isabel Ficker venceu duas vezes na segunda etapa da Match Race Brasil, a disputa de barco contra barco, no Yatch Club de em Ilhabela, em São Paulo. Derrotou por 2 a 0 a tripulação do barco de Fernanda Oliveira (que competiu em Atenas com Adriana Kostiw, na classe 470), na disputa feminina, e depois integrou a tripulação de Torben Grael que derrotou André Fonseca por 2 a 0 na final. A terceira e última etapa da Match Race Brasil será de 18 a 21 de novembro, no Rio. Torben e sua tripulação, venceu 11 regatas consecutivas, nas etapas de classificação, semifinal e final e mostrou que não tem adversários no Brasil nesse tipo de regata oceânica. "Me dou ao luxo de já ter participado de duas America´s Cup e minha experiência é infinitamente maior. Mas esse tipo de campeonato faz com que o restante da vela brasileira vá descobrindo os truques." A tripulação de André Fonseca foi segunda ontem e de Daniel Glomb a terceira. Isabel, que está a dois anos de concluir o curso de Engenharia de Alimentos, também é de uma família de velejadores. Começou a velejar aos 9 anos, no Yatch Club de Santo Amaro, o mesmo clube de Robert Scheidt. Seu pai, Gunnar, foi reserva da equipe brasileira nos Jogos de Montreal, em 1976, mesma edição em que seu tio, Peter, foi medalha de bronze na classe Flying Dutchman. "Começarei a fazer a campanha olímpica em 2005, mas não quero largar os estudos", explica, informando que a escolha da 470 foi automática para quem vem da 420, um barco-escola. Seus espelhos são Torben Grael e Robert Scheidt. Concorda que a vela feminina brasileira ainda não chega nem perto da masculina, em qualidade, e também está longe das melhores européias, como as gregas, inglesas e francesas. Para o Brasil, que tem potencial, falta, na avaliação de Isabel, intercâmbio, competição e treino. "Para ser como elas, temos de viver da vela." Gostou de velejar na tripulação de Torben Grael, na Match Race. "Ele passa segurança. É um aprendizado grande nesse tipo de regata barco contra barco que pode ser transportada para barcos das classes olímpicas."