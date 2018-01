Isaías Tinoco pede demissão no Vasco O gerente de Futebol do Vasco, Isaías Tinoco, surpreendeu a todos no clube hoje ao pedir demissão do cargo. O profissional trabalhava na equipe carioca havia 11 anos e teve seu pedido aceito pelo presidente do clube, Eurico Miranda, que já está procurando um nome para substituí-lo. "Ele não me deu explicações para sua atitude. Apenas chegou, falou que suas coisas já estavam no automóvel e só me restou aceitar", disse o presidente do Vasco, informando que a reunião durou apenas cinco minutos. "Ninguém me pede demissão mais de uma vez. Então, aceitei sem perguntar os motivos." Tinoco não quis falar hoje com os jornalistas. Mas, no Vasco, o comentário entre os funcionários é o de que o ex-gerente saiu por ter se desentendido com o vice-presidente de Futebol, José Luiz Moreira.