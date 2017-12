Isaksson deverá voltar ao gol da Suécia contra o Paraguai O técnico da Suécia, Lars Lagerback, disse nesta segunda-feira que o goleiro titular da equipe, Andreas Isaksson, deverá voltar à equipe na partida contra o Paraguai, marcada para esta quinta-feira, em Berlim. Será o segundo confronto de ambas as equipes pelo grupo B. Isaksson não participou do jogo em que Suécia e Trinidad e Tobago empataram sem gols porque sofreu uma leve comoção cerebral, ao bater a cabeça no chão, em treinamento realizado na semana passada. No entanto, ele participou normalmente do treino desta segunda, que aconteceu no estádio do Werder Bremen, diante de cerca de mil torcedores suecos. "No momento, Isaksson está bem e acreditamos que ele estará em plenas condições para o jogo contra os paraguaios", afirmou o treinador sueco. A Inglaterra lidera o grupo B, com os três pontos obtidos com a vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai, e vai enfrentar Trinidad e Tobago, também na quinta, em Nuremberg.