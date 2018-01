Islândia se qualifica para a Euro pela 1ª vez após empate

O empate de 0 a 0 entre Islândia e Cazaquistão provocou cenas de júbilo neste domingo, com a partida classificando a primeira equipe para as finais do um grande torneio pela primeira vez, com um lugar na Euro 2016. O resultado garantiu que a Islândia terminará entre os dois primeiros lugares do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa, estando sete pontos à frente da terceira colocada Turquia com apenas duas rodadas de jogos pela frente.

Sabendo que um ponto apenas seria suficiente para garantir a qualificação para a fase final, na França, o público da casa incentivou a equipe em uma noite chuvosa em Reykjavik. Eles foram recompensados com uma performance tipicamente comprometida, recheada de chances, mas sem gols.

Gylfi Sigurdsson, Kolbeinn Sigthórsson e Jon Dadi Böðvarsson chegaram perto de marcar para a Islândia, mas os cazaques mantiveram-se firmes para marcar seu segundo ponto na campanha. A Islândia está empatada com 19 pontos com a República Tcheca, enquanto a Turquia tem 12 pontos depois de bater a Holanda por 3 a 0 mais cedo neste domingo.