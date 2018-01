ISMM teve prejuízo de US$ 390 mi O International Sports Media and Marketing (ISMM), braço esportivo da International Sport and Leisure (ISL) e o mais importante grupo de marketing esportivo do mundo, registrou um prejuízo de 390 milhões de dólares no ano passado, afirmou hoje o jornal alemão Berliner Zeitung. A ISL detinha os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 e teve sua falência decretada no início do mês. A falência foi decretada pelo tribunal cantonal de Zoug, na Suíça. Essa situação levou a Fifa a adotar medidas para garantir a Copa de 2002, criando uma empresa própria de promoção, a Fifa Marketing AG, para honrar os contratos do grupo com patrocinadores. De acordo com o jornal, as dificuldades financeiras da ISMM levaram a entidade a pedir um empréstimo bancário de US$ 178,4 milhões para cumprir alguns compromissos. O grupo recorreu da sentença e busca parceiros para recuperar sua saúde financeira.