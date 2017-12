Israel naturaliza argentino e nigeriano para eliminatórias

O ministro do Interior de Israel, Ronnie Bar-On, acelerou o processo de naturalização de dois jogadores de futebol estrangeiros, o argentino Roberto Coulatti e o nigeriano Toto Tamuz, para que eles possam defender a seleção do seu país no dia 8 de setembro, no jogo contra a Inglaterra, pela fase de eliminatórias da Eurocopa. A intervenção pessoal do ministro foi necessária para passar por cima da burocracia. A medida atende às novas exigências da Fifa, que proíbem um jogador que tenha apenas "residência" no país de ser parte da seleção, informa nesta terça-feira a imprensa israelense. "A decisão de a Fifa poderia ter sido um duro golpe para a seleção. Isto justifica a aceleração do processo", justificou o ministro ao jornal israelense Ha´aretz. O decreto de naturalização também significa que os dois podem ser chamados ao Exército israelense em caso de guerra, diz o jornal. Tamuz, de 19 anos, chegou ao país há 16 anos. Coulatti veio para Israel há quatro, para jogar pelo Maccabi Haifa e se casou em 2006 com a irmã do goleiro do clube.