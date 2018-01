Itália ainda sob ameaça de boicote O início do Campeonato Italiano de 2002-03 ainda corre risco de sofrer novo adiamento. A primeira rodada anteriormente estava prevista para o dia 1.º, mas passou para 14 e 15 por pressão de equipes que ainda não têm contrato com emissoras de televisão a cabo. O grupo dos oito rebeldes não chegou a acordo para a transmissão de suas partidas e anunciou hoje que forçará nova alteração no calendário, até que sejam satisfeitas as suas exigências. Chievo, Como, Atalanta, Modena, Piacenza, Perugia, Brescia e Empoli não aceitaram a proposta de dividir US$ 53 milhões oferecidos pela Stream e Telepiú, as tevês que têm os direitos do sistema pay-per-view. Eles querem pelo menos US$ 10 milhões para cada um. Os ?pequenos? contam agora com o apoio da Roma, que aderiu ao boicote, embora tenha acordo com a Stream. "Não jogaremos", diz Franco Sensi, presidente do clube.