Itália anuncia convocados para Eurocopa de 2008

O ex-jogador Roberto Donadoni, treinador da seleção italiana, divulgou nesta quarta a relação de 23 convocados para a disputa da Eurocopa de 2008, de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. Veja também: França define grupo de jogadores para Eurocopa de 2008 Donadoni, que trabalhava com um grupo de 24 jogadores no centro de treinamento da seleção, resolveu cortar o meio-campo Riccardo Montolivo, de apenas 23 anos e que defende a Fiorentina. Atual campeã da Copa do Mundo, a Itália está na chave C, considerada o "grupo da morte", ao lado de Romênia, França e Holanda. A equipe estréia no dia 9 de junho encarando os holandeses no Stade de Suisse, da cidade de Berna. Quatro dias depois, os italianos disputam o segundo jogo da chave contra os romenos, no Letzigrund de Zurique. A equipe encerra sua participação na chave fazendo a reedição da final da última Copa do Mundo, diante da França, no mesmo estádio. Esta é a lista completa da Itália para a Eurocopa de 2008: Goleiros Marco Amelia (Livorno/ITA) Gianluigi Buffon(Juventus/ITA) Morgan de Sanctis (Sevilla/ESP) Defensores Andrea Barzagli (Palermo/ITA) Fabio Cannavaro (Real Madrid/ESP) Giorgio Chiellini (Juventus/ITA) Fabio Grosso(Lyon/FRA) Marco Materazzi (Inter/ITA) Christian Panucci(Roma/ITA) Gianluca Zambrotta (Barcelona/ESP). Meio-campistas Massimo Ambrosini (Milan/ITA) Mauro Camoranesi(Juventus/ITA) Alberto Aquilani (Roma/ITA) Daniele de Rossi (Roma/ITA) Simone Perrotta (Roma/ITA) Gennaro Gattuso (Milan/ITA) Andrea Pirlo (Milan/ITA) Atacantes Marco Borriello (Genoa/ITA) Antonio Cassano(Sampdoria/ITA) Alessandro Del Piero (Juventus/ITA) Antonio Di Natale (Udinese/ITA) Fabio Quagliarella (Udinese/ITA) Luca Toni(Bayern de Munique/ALE)