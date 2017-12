Itália aposta em Totti e Nesta para estrear contra Gana O técnico da Itália, Marcelo Lippi, decidiu escalar o zagueiro Alessandro Nesta e o meia-atacante Francesco Totti como titulares na partida contra Gana, nesta segunda-feira, às 16 horas, em Hannover. O defensor do Milan se recupera de uma lesão muscular, enquanto o armador da Roma ainda não está 100% recuperado fisicamente. Ainda assim, a Azzurra que entra em campo não é o time dos sonhos do treinador, que não terá o lateral-direito Zambrotta e o volante Gattuso - os dois se contundiram na fase final de preparação, e só devem ter condições de jogo na última partida da primeira fase, contra a República Checa. Zaccardo e De Rossi serão os respectivos substitutos. Para a Itália, a estréia na Copa é a chance de deixar definitivamente para trás o escândalo que atingiu o futebol italiano desde maio, que envolve manipulação de resultados, apostas ilegais, os principais clubes do país, o técnico Lippi e alguns jogadores da seleção, como o goleiro Buffon e o zagueiro Cannavaro, capitão do time. O discurso da equipe, no entanto, é uníssono: a conquista do tetracampeonato não apagará os crimes, que devem ser devidamente punidos, mas já basta de falar sobre isso. Outra aposta de Lippi é na dupla de ataque, formada pelos estreantes em Copas Toni e Gilardino, em detrimento de Del Piero e Inzaghi, mandados para a reserva, e de Vieri, não convocado por causa de problemas físicos. O técnico não pensa numa partida tranqüila contra Gana, que estréia em Mundiais. "Eles melhoraram muito e tem cinco ou seis jogadores que merecem muito cuidado", afirma Lippi. Do lado africano, o técnico sérvio Ratomir Dujkovic confia num grupo de experientes atletas, que atuam no futebol europeu, como Appiah, que trabalhou com Lippi na Juventus, e Essien, que joga no milionário Chelsea. Na defesa, o ponto forte é o experiente Samuel Kuffour, campeão mundial de clubes em 2001, com o Bayern de Munique, e atual zagueiro da Roma. Ficha técnica Itália x Gana Itália - Buffon; Zaccardo, Cannavaro, Nesta e Grosso; Camoranesi, Pirlo, De Rossi e Totti; Toni e Gilardino. Técnico: Marcelo Lippi. Gana - Adjei; Pantsil, Kuffour, Mensah, Pappoe; Muntari, Appiah, Essien, Boateng; Amoah, Gyan. Técnico: Ratomir Djukovic. Árbitro: Carlos Eugenio Simon (Brasil). Local: Niedersachestadion, em Hannover. Horário: 16 horas.