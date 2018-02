Itália aprova lei que obriga jogadores a se cumprimentar

A Liga Italiana de Futebol aprovou em sua reunião desta quinta-feira uma lei que prevê que os jogadores das equipes da primeira e segunda divisão do país sejam obrigados a cumprimentar-se no meio do campo após o encerramento das partidas. Segundo o dirigente Giorgio Lugaresi, este artigo, que entrará em vigor já a partir do início de 2008, foi aprovado para que se dê um exemplo de "fair play" nos campos do país. Esta iniciativa surgiu depois que os jogadores da Fiorentina esperaram os adversários da Inter de Milão para cumprimentar-lhes, após a partida na qual foram derrotados por 2 a 0.