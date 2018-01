Itália arranca empate e mantém a ponta A Itália empatou por 1 a 1 com a Escócia, em Glasgow, e manteve a liderança do Grupo 5 das Eliminatórias da Europa para a Copa com 13 pontos. Os escoceses abriram o placar com Muller, aos 13 minutos de jogo. A Itália, comandada pelo técnico Marcelo Lippi, só chegou ao empate aos 29 do segundo tempo, com Grosso. A Noruega se manteve na vice-liderança do grupo, com 12 pontos, ao vencer a Eslovênia por 3 a 2, fora de casa. Já Moldávia bateu a Bielo-Rússia por 2 a 0, mas permanece na lanterna com cinco pontos, contra sete do adversário.